Пошлины на ввозимые в США автомобили и запчасти будут введены на постоянной основе

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пошлины на автомобили и запчасти иностранного производства, которые должны вступить в силу 2 апреля, будут действовать постоянно, заявил президент США Дональд Трамп.

"Безусловно, они, конечно, постоянны. Мир грабил Соединенные Штаты в течение последних 40 лет и более. И все, что мы делаем, это проявляем справедливость, и, честно говоря, я проявляю большую щедрость", - сказал Трамп в интервью NBC.

На вопрос, обеспокоен ли он ростом цен на автомобили, Трамп ответил: "Нет, меня это нисколько не волнует, потому что, если цены на иностранные автомобили вырастут, будут покупаться американские автомобили".

На этой неделе NBC News сообщил, что иностранные автозапчасти также будут облагаться налогом в размере 25%, даже если автомобили, на которые они поставляются, собираются внутри страны.