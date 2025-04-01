WSJ сообщила о планах КНР скоординировать ответ на пошлины США с Токио и Сеулом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая хотят координировать реакцию на американские пошлины с Японией и Южной Кореей, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные китайские государственные СМИ.

Японские и южнокорейские чиновники заявили, что решения о координировании действий с Пекином не принято, но страны обсуждали торговые вопросы в ходе трехсторонних переговоров в минувшие выходные - первого подобного диалога за пять лет.

Китайский государственный вещатель сообщил в Weibo, что КНР, Япония и Южная Корея будут укреплять диалог по вопросам экспортного контроля и сотрудничества в сфере цепочек поставок, а также планируют оперативно обсудить трехстороннее соглашение о свободной торговле.

Япония и Южная Корея рассчитывают импортировать из Китая некоторое сырье для полупроводниковой продукции, а КНР заинтересована в закупках полупроводниковой продукции у этих двух стран, отмечается в сообщении.

В Министерстве торговли Южной Кореи сказали WSJ, что в этом сообщении есть "ряд преувеличенных аспектов".

"Три страны обменялись мнениями о глобальной торговой конъюнктуре, и, как можно понять по их совместному заявлению [по итогам встречи на выходных], они разделяют понимание необходимости дальнейшего торгово-экономического сотрудничества", - заявила газете представитель министерства.

"Мы продолжим обсуждать ускорение переговоров о трехстороннем соглашении о свободной торговле с целью реализации комплексного, качественного, взаимовыгодного соглашения с собственной ценностью", - цитирует издание Japan Times упомянутое совместное заявление.

При этом министр торговли Японии Ёдзи Муто на пресс-конференции 1 апреля отметил, что страны не договорились о совместных действиях против американских пошлин.

Как ожидается, 2 апреля президент США Дональд Трамп представит новый пакет более широких, повышенных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны.