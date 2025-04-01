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В США заявили, что продолжают работу с Москвой и Киевом для украинского урегулирования

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американская администрация продолжает работу с Москвой и Киевом над урегулированием кризиса на Украине, президент США Дональд Трамп лично принимает в этом участие, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует", - отметила она.

В то же время Левитт напомнила высказывания Трампа о его "недовольстве" обеими сторонами конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине. "Я думаю, он (Путин - ИФ) собирается выполнить свою часть сделки", - сказал американский президент журналистам в Белом доме.

Дональд Трамп США Украина Владимир Путин
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