Абхазские водители смогут получить российские права, не выезжая в РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Абхазские водители смогут в "режиме одного окна" прямо в Сухуме обменять водительские права на российские по упрощенной процедуре без дополнительных экзаменов и медкомиссии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"С утра с (президентом Абхазии - ИФ) Бадрой Гунбой посмотрели место, которое выделено МВД Абхазии, чтобы не каждому водителю ехать в Краснодарский край, а прямо здесь, в здании МВД республики, будут работать сотрудники ГАИ министерства внутренних дел России", - сказал журналистам Кириенко, который в среду принял участие в церемонии инаугурации Гунбы.

Он сообщил, что граждане Абхазии, обладающие российским гражданством, смогут в "режиме одного окна" получать внутренний паспорт России.

Кириенко также сказал, что Гунба решил выделить в структуре МВД Абхазии "отдельное подразделение туристической полиции, которое будет заниматься обеспечением безопасности для прибывающих туристов".

Он отметил, что Россия и Абхазия в 2025 году ожидают рекордное количество российских туристов в республике, и напомнил, что РФ выделила 10 млрд руб. на расширение пограничного перехода на госгранице.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке (без сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования), если у них есть вид на жительство или паспорт РФ.

Такие граждане Абхазии пока смогут передвигаться по территории РФ по абхазским водительским удостоверениям. А для получения российских прав им потребуется предоставить заявление, паспорт РФ или ВНЖ, паспорт гражданина Абхазии или иной удостоверяющий документ, действительное водительское удостоверение, выданное в Абхазии.

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений на российские.