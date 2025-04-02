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В Абхазии откроют отделения Промсвязьбанка для пенсионеров

Там пенсионеры смогут оформить российские карты "Мир"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Все пенсионеры, проживающие в Абхазии, получат возможность оформить российские банковские карты "Мир", сообщил журналистам в Сухуме первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, российские пенсионеры, проживающие в республике, до 1 июля смогут получать выплаты по старой схеме - в Сбербанке Абхазии.

"За три месяца пенсионеры, проживающий в Абхазии должны успеть оформить российские банковские карты. Поэтому принято решение о создании в Абхазии филиала Промсвязьбанка, который откроет свои отделения в Сухуме и других городах республики", - сказал он.

Сотрудники Промсвязьбанка будут приезжать в командировки в республику и работать с представителями Сбербанка Абхазии.

Помещение в Сухуме для филиала банка уже выделено, сообщил он.

Промсвязьбанк Сбербанк Сергей Кириенко Сухум Абхазия Мир
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