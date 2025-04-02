В Абхазии откроют отделения Промсвязьбанка для пенсионеров
Там пенсионеры смогут оформить российские карты "Мир"
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Все пенсионеры, проживающие в Абхазии, получат возможность оформить российские банковские карты "Мир", сообщил журналистам в Сухуме первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
По его словам, российские пенсионеры, проживающие в республике, до 1 июля смогут получать выплаты по старой схеме - в Сбербанке Абхазии.
"За три месяца пенсионеры, проживающий в Абхазии должны успеть оформить российские банковские карты. Поэтому принято решение о создании в Абхазии филиала Промсвязьбанка, который откроет свои отделения в Сухуме и других городах республики", - сказал он.
Сотрудники Промсвязьбанка будут приезжать в командировки в республику и работать с представителями Сбербанка Абхазии.
Помещение в Сухуме для филиала банка уже выделено, сообщил он.