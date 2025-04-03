Судан стремится достичь в отношениях с Россией уровня стратегического партнерства

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Судан рассчитывает, что отношения с Россией выйдут на уровень стратегического партнерства, заявил газете "Известия" посол Судана в РФ Мухаммед Сиррадж.

"Мы с нетерпением ждем продвижения отношений между двумя странами на более широкие горизонты, достижения стадии стратегического партнерства. Россия зарекомендовала себя как дружественная страна во всех смыслах этого слова", - сказал дипломат.

Он также отметил, что его страна рассчитывает на "значимое и жизненно важное партнерство" во всех областях, что позволит России "внести четкий и прямой вклад в восстановление Судана".