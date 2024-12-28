РФ откроет посольство в Южном Судане и возобновляет работу посольств в Нигере и Сьерра-Леоне

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло распоряжения о возобновлении деятельности российских посольств в Республике Нигер (г. Ниамней), Республике Сьерра-Леоне (г. Фритаун) и об учреждении посольства РФ в Южном Судане (г. Джуба), сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что Россия наращивает сотрудничество со странами Африки. "Для активизации деловых контактов, туристических обменов важно создавать комфортные условия. Первый шаг в этой работе - открытие посольств, которые не просто формализуют расширение нашего дипломатического присутствия в Африке, но станут "окнами в Россию" для людей этих стран, проявляющих интерес к нашей стране", - отметил вице-премьер.