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В МИД Судана заявили о взаимопонимании с Москвой по строительству военно-морской базы РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Судан достигли взаимопонимания по вопросу строительства российской военно-морской базы в стране, сообщил и.о. главы МИД Судана Али Юсеф Шариф.

"Мы по этому вопросу достигли взаимопонимания, поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить, мы согласились, договорились обо всем", - сказал Шариф на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, отвечая на вопрос о том, каков в настоящий момент статус соглашения о российской базе ВМФ в Судане.

Лавров на пресс-конференции сообщил, что в ходе переговоров особое внимание было уделено ситуации в Судане, где с 2023 года продолжается конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.

"Мы заинтересованы, чтобы в дружественной нам стране как можно скорее обстановка нормализовалась. Мы подтвердили нашу принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и параллельного запуска общенационального диалога, который должен охватывать всех представителей политических, этноконфессиональных сил", - добавил глава МИД РФ.

Лавров сообщил, что его суданский коллега проинформировал о том, что руководство Судана несколько дней назад приняло "дорожную карту", которая должна продвинуть страну в направлении достижения национального согласия.

По словам министра иностранных дел РФ, стабилизация обстановки в Судане позволит создать условия для дальнейшего развития двусторонних связей, в качестве одного из приоритетных направлений рассматривается содействие Судану в освоении минерально-ресурсной базы страны.

МИД Судан Сергей Лавров Али Юсеф Шариф
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