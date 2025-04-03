Болгарское правительство выдержало голосование о недоверии в парламенте

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Болгарии не поддержал идею вотума недоверия кабинету министров, вынесенного политической партией "Возрождение", сообщает AP. Из 240 депутатов парламента 150 высказались против.

Предложение партии "Возрождение" поддержали лишь две небольшие группы депутатов, критикующие прозападную позицию правительства, его поддержку Украины и продолжающиеся санкции против России.

"Голосование подтвердило, что большинство представителей болгарского народа хотят для страны перспективы европейского и демократического развития", - заявил затем журналистам премьер-министр страны Росен Желязков.

Коалиционное правительство сейчас возглавляет правоцентристская партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ").