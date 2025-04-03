Поиск

Литва выделит на закупку боеприпасов для Украины 13 млн евро в 2025 году

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Литва в 2025 году на военную поддержку Украины в сфере закупки боеприпасов выделит из бюджета 13 млн евро, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Заместитель министра национальной обороны Каролис Алекса призвал страны и институты Евросоюза продолжить наращивать военную поддержку Украины. Военная помощь Литвы Украине составит около 0,3% нашего ВВП", - говорится в сообщении.

В 2025 году на инициативу по боеприпасам для Украины выделено 13 млн евро.

"Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что ЕС должен срочно искать пути удовлетворения других важнейших потребностей Украины, таких как противовоздушная оборона, возможности беспилотников и подготовка бригад. Литва предложила установить четкие цели по военной поддержке Украины с конкретными сроками, тем самым повысив ответственность за выполнение обязательств перед Украиной", - добавили в министерстве.

Евросоюз Литва Минобороны Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США и глава МИД Дании обсудили двустороннее сотрудничество

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая

Власти Таиланда обновили правила въезда в страну для иностранцев с 1 мая

Дмитриев сообщил, что встречается в США с представителями администрации Трампа

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек

Что случилось этой ночью: четверг, 3 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });