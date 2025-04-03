Литва выделит на закупку боеприпасов для Украины 13 млн евро в 2025 году

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Литва в 2025 году на военную поддержку Украины в сфере закупки боеприпасов выделит из бюджета 13 млн евро, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Заместитель министра национальной обороны Каролис Алекса призвал страны и институты Евросоюза продолжить наращивать военную поддержку Украины. Военная помощь Литвы Украине составит около 0,3% нашего ВВП", - говорится в сообщении.

В 2025 году на инициативу по боеприпасам для Украины выделено 13 млн евро.

"Заместитель главы Минобороны подчеркнул, что ЕС должен срочно искать пути удовлетворения других важнейших потребностей Украины, таких как противовоздушная оборона, возможности беспилотников и подготовка бригад. Литва предложила установить четкие цели по военной поддержке Украины с конкретными сроками, тем самым повысив ответственность за выполнение обязательств перед Украиной", - добавили в министерстве.