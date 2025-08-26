Поиск

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Литве будут организовано производство украинского оружия, соответствующее соглашение было достигнуто на встрече министров обороны двух стран, сообщило литовское военное ведомство.

"В ходе встречи министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем в двустороннем формате был подписан Протокол о намерениях относительно производства украинского оружия в Литве, а также обсуждены типы вооружения, которые планируется производить, и дальнейшие шаги", - говорится в сообщении.

Соглашение "предусматривает совместное производство продукции оборонной промышленности, передачу технологий, разработку проектов и локализацию производства в Литве".

"Это откроет путь к долгосрочному партнерству, укреплению коллективной европейской безопасности и созданию устойчивых цепочек поставок", - подчеркнули в Минобороны Литвы.

