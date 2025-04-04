Кирилл Дмитриев назвал одной из главных тем переговоров с США восстановление отношений

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Тема восстановления отношения РФ и США стала одной из главных тем переговоров с ключевыми членами администрации американского президента Дональда Трампа, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"По поручению президента Путина я проводил встречи здесь в Вашингтоне с ключевыми членами администрации Трампа. И одна из главных тем, безусловно, это восстановление российско-Американских отношений, восстановление того диалога, который был полностью остановлен и прерван при администрации Байдена", - сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что очень много стран пытаются сорвать восстановление российско-американских отношений и решение тех вопросов, "которые надо решать".

"Но мы отметили бы то, что администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам", - подчеркнул Дмитриев.

По его словам, администрация Трампа в отличие от предыдущей "слышит позицию России", при том что есть разногласия по различным пунктам.

Кроме того, на переговорах обсуждалось возможное взаимодействие в Арктике и по редкоземельным металлам.

"Мы обсуждали также возможность взаимодействия в Арктике, в редкоземельных металлах, в различных других секторах, где мы можем построить созидательное и позитивное отношения", - сказал Дмитриев.

Дмитриев обратил особое внимание на то, что "Россия не попала в список стран, против которых были введены тарифы" США.