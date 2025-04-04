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Дмитриев оценил свои встречи в США как "три шага вперед" в нормализации отношений

Предстоит еще много контактов представителей РФ и США, сообщил Дмитриев

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев оценил свои встречи в Вашингтоне не как один, а как "три шага вперед" в нормализации отношений РФ и США.

"Безусловно, я бы сказал, что мы сегодня сделали не один, а три шага вперед по большому количеству вопросов", - сказал Дмитриев журналистам по итогам своих контактов в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул, что "их накопилось очень много и фактически три года не было коммуникации между РФ и США".

"Поэтому процесс диалога займет какое-то время, но при этом он точно идет позитивно и конструктивно", - заверил глава РФПИ.

Говоря о продолжении контактов, Дмитриев заявил, что "обозначены некоторые сроки, которые обсуждаются".

"Но к тому времени, как я вернусь в Россию, я думаю, эти окончательные сроки будут утверждены. Будет еще много важных, ключевых встреч, в том числе с участием ключевых руководителей России и США, ключевых технических специалистов", - сказал он.

Дмитриев сообщил, что "мы обсуждали много вопросов - не только экономических и инвестиционных, а именно по восстановлению отношений России и США".

"Мы считаем, что говорить с американцами на одном языке, понимать их озабоченности, что их волнует, но при этом исходить из интересов России - это очень важно. Это не только вопросы экономики, это вопросы восстановления последовательного между РФ и США", - заявил глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев РФПИ США
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