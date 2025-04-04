Дмитриев заявил, что РФ не просит США о снятии санкций

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия не просит США о снятии санкций.

"Россия не просит о снятии санкций. Уровень роста ВВП в прошлом году составил 4% по сравнению с Европой, где он только 1%", - заявил Дмитриев в интервью Fox News.

Он также отметил, что американские компании потеряли около $300 млрд дохода, уйдя из России.

"Я думаю, санкции могут быть сняты, когда американские компании захотят вернуться, захотят воспользоваться возможностями бизнеса в России", - заявил спецпредставитель президента РФ.

"Но сейчас Россия не выдвигает никаких предварительных условий и не требует конкретных послаблений в санкционной политике", - добавил Дмитриев.