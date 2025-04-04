Поиск

Дмитриев заявил, что Россия обеспокоена рядом вопросов глобальной безопасности

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Некоторые вопросы глобальной безопасности вызывают обеспокоенность России, они должны быть решены, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Я не хочу слишком углубляться в геополитику, но у России определенно есть вопросы по глобальной безопасности, вызывающие обеспокоенность", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу Newsmax.

Москва озвучила свою обеспокоенность и эти проблемы нужно решать, добавил он, подчеркнув, что "Россия хочет быть ответственным глобальным игроком".

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, Дмитриев отметил, что дипломаты России и США много работают над поиском решения. Он выразил мнение, что украинский кризис может быть разрешен.

По словам спецпредставителя президента РФ, Москва и Вашингтон могут сделать много "великих вещей вместе".

"Я думаю, президент Трамп - лидер, президент Путин - лидер. (...) Я думаю, что они действительно могут работать вместе, чтобы творить историю", - сказал Дмитриев.

По его мнению, Трамп и Путин могут начать перестройку отношений России и США, "начать вести диалог, потому что диалог - это очень важно".

Кирилл Дмитриев США Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отражена атака БПЛА, летевшего на Москву

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу

Что произошло за день: четверг, 3 апреля

Минцифры обдумывает финансирование "Почты России" за счет автоштрафов

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов на внешнем пессимизме из-за пошлин США

Роструд сообщил о выводе из теневой занятости более 2 млн человек за три года

Роструд сообщил о выводе из теневой занятости более 2 млн человек за три года

AirBridgeCargo увидела возможность возобновить работу в 2025 году

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне может превысить 40%

Онежский судозавод продолжит работу после пожара

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });