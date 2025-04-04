Рубио заявил, что пора достигнуть прогресса в украинском урегулировании

Серьезность настроя Москвы Вашингтон рассчитывает оценить в течение нескольких недель

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон надеется в ближайшее время увидеть прогресс по украинскому урегулированию, так как не заинтересован в затягивании переговорного процесса.

"В какой-то момент будет понятно, хотите вы мира или нет. И это время наступает", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, США не намерены "продолжать вечно" эти переговоры. Глава Госдепартамента добавил, что это не угроза кому бы то ни было, а просто объяснение американской позиции.

"Сейчас мы достигли этапа, когда нам нужно добиться прогресса. (...) Надеюсь, что мы достигнем мира", - добавил госсекретарь США.

На вопрос о том, когда США смогут понять, серьезно ли Россия настроена на украинское урегулирование, Рубио ответил: "вероятно, речь идет о неделях".