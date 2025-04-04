Вопрос о гарантиях безопасности Украины в Кремле считают предметом сложных переговоров

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о возможных вариантах гарантий безопасности для Украины можно обсуждать в ходе переговоров, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его спросили, какие формы обеспечения безопасности Украины могут быть приемлемы, если ее вступление в НАТО невозможно.

"Это предмет переговоров и обсуждений. Пока говорить о какой-то конкретике в этом контексте невозможно. Это очень сложная тема и все это безусловно будет и должно обсуждаться", - ответил он.

"Пока конкретных параметров никто называть естественно не будет", - подчеркнул Песков.