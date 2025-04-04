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Песков назвал домыслами сообщения СМИ о совете Трампу пока не звонить Путину

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что советники главы Белого дома Дональда Трампа не рекомендуют ему звонить Владимиру Путину до согласия Москвы на прекращение огня на Украине, отметил большое количество недостоверной информации в СМИ.

"Сейчас много разных фейков, слухов, домыслов и откровенной неправды публикуются в СМИ", - сказал Песков на брифинге.

Он напомнил, что "президент Путин поддержал идею прекращения огня".

"При этом он отметил, что существует очень много разных нюансов, по которым нужно достичь понимания перед тем, как это делать, - подчеркнул Песков. - Мы продолжаем наши контакты и обсуждение этих нюансов".

По его словам, пока телефонный разговор двух президентов не планируется .

"Нет, в ближайшие дни пока не планируется, пока в графике ничего нет", - сказал представитель Кремля.

В конце марта Трамп говорил NBC, что планирует поговорить с Путиным в начале апреля. Песков тогда отметил, что Владимир Путин остается открытым к контактам с Дональдом Трампом, и при необходимости их разговор может быть оперативно организован.

Позднее NBC со ссылкой на источники сообщил, что окружение Трампа советует ему не звонить Путину до тех пор, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине. По информации Politico, в Лондоне и Берлине ожидают, что разговор Трампа и Путина может пройти либо до ближайших выходных, либо после выходных.

Владимир Путин Дмитрий Песков Дональд Трамп США
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