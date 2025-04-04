Китай начал антимонопольное расследование в отношении "дочки" DuPont

Акции американской химической компании рухнули на 16,6%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая начало расследование в отношении местного подразделения американской химической DuPont de Nemours Inc., пишет China Daily со ссылкой на заявление регулятора.

SAMR подозревает DuPont China Group в использовании монополистических методов работы в нарушение китайского антимонопольного законодательства.

Другие подробности расследования не приводятся.

The Global Times со ссылкой на министерство торговли КНР ранее в пятницу сообщила, что власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США. В ведомстве указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры. Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ.

Кроме того, министерство торговли КНР проинформировало, что введет меры экспортного контроля в отношении семи видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологических продуктов, например компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолинии и иттрии.

Вместе с тем Пекин объявил, что из-за пошлин США подал иск в рамках механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО).

Акции DuPont рухнули на 16,6% в ходе торгов в пятницу.