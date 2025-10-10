Китай начал антимонопольное расследование сделки Qualcomm по покупке Autotalk

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Государственное управление рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR) начало расследование объявленной в июне сделки американской Qualcomm Inc. по покупке поставщика автомобильных технологий Autotalks, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.

SAMR изучит сделку на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства КНР.

Акции Qualcomm дешевеют на 1,2% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq в пятницу. Бумаги Alphawave IP Group Plc, которую покупает чипмейкер, теряют в цене 1,6% в Лондоне.

В сентябре SAMR в ходе предварительной проверки выявило нарушения китайского антимонопольного законодательства со стороны Nvidia. Проверка была начата в декабре прошлого года в связи с покупкой Nvidia американо-израильской компании Mellanox Technologies Ltd., занимающейся производством оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных сетей.

Регулятор заявлял о намерении провести более тщательное расследование сделки Nvidia.