Поиск

Китай начал антимонопольное расследование сделки Qualcomm по покупке Autotalk

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Государственное управление рыночного регулирования Китая (State Administration for Market Regulation, SAMR) начало расследование объявленной в июне сделки американской Qualcomm Inc. по покупке поставщика автомобильных технологий Autotalks, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление регулятора.

SAMR изучит сделку на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства КНР.

Акции Qualcomm дешевеют на 1,2% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq в пятницу. Бумаги Alphawave IP Group Plc, которую покупает чипмейкер, теряют в цене 1,6% в Лондоне.

В сентябре SAMR в ходе предварительной проверки выявило нарушения китайского антимонопольного законодательства со стороны Nvidia. Проверка была начата в декабре прошлого года в связи с покупкой Nvidia американо-израильской компании Mellanox Technologies Ltd., занимающейся производством оборудования для высокоскоростных коммутируемых компьютерных сетей.

Регулятор заявлял о намерении провести более тщательное расследование сделки Nvidia.

Qualcomm Китай SAMR Autotalk Alphawave IP Group Plc США Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе
Нобелевская премия - 2025

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо

Нобелевскую премию мира присудили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });