Поиск

Решетников заявил, что многосторонняя торговая система находится в кризисе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Многосторонняя торговая система находится в кризисе, попытки создать новые системы регулирования, в том числе через повышение импортных пошлин, противоречит нормам ВТО и уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на инвестиционной конференции "AIM Global 2025" в понедельник в Абу-Даби.

По его словам, необходимо "коллективно защищать систему правил международной торговли под эгидой ВТО".

"Сегодня мы сталкиваемся с фундаментальными изменениями в глобальном экономическом ландшафте. Мир переходит к многополярности. Эффективность всегда заключается в нахождении баланса между интересами иностранных партнеров и местного бизнеса. Иногда этот баланс нарушается. Многосторонняя торговая система находится в кризисе", - сказал министр.

По словам Решетникова, "мы являемся свидетелями попыток создать новые системы регулирования торговли, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации".

"Эти шаги уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах. Это затронуло наиболее уязвимых потребителей во всем мире", - отметил министр.

"Повышение импортных пошлин, распространение "зеленого протекционизма" и "гонки субсидий" могут спровоцировать новые протекционистские меры в мире", - предупредил он.

"Мы должны коллективно защищать систему правил международной торговли под эгидой Всемирной торговой организации", - заявил Решетников.

Минэкономразвития РФ ВТО Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Фильм по Minecraft стал лидером североамериканского проката в прошлый уикенд

Цены на нефть теряют порядка 3%, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Цены на нефть теряют порядка 3%, Brent торгуется у $63,7 за баррель

Объем банковских кредитов на проекты технологического суверенитета превысил 550 млрд рублей

Объем банковских кредитов на проекты технологического суверенитета превысил 550 млрд рублей

Производитель спецодежды "Булава" купил четыре ростовских фабрики "Глории Джинс"

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Генпрокуратура хочет вернуть государству крупнейшего производителя ПВХ

Brent подешевела до $63,85 за баррель

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6142 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });