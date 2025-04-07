Решетников заявил, что многосторонняя торговая система находится в кризисе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Многосторонняя торговая система находится в кризисе, попытки создать новые системы регулирования, в том числе через повышение импортных пошлин, противоречит нормам ВТО и уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на инвестиционной конференции "AIM Global 2025" в понедельник в Абу-Даби.

По его словам, необходимо "коллективно защищать систему правил международной торговли под эгидой ВТО".

"Сегодня мы сталкиваемся с фундаментальными изменениями в глобальном экономическом ландшафте. Мир переходит к многополярности. Эффективность всегда заключается в нахождении баланса между интересами иностранных партнеров и местного бизнеса. Иногда этот баланс нарушается. Многосторонняя торговая система находится в кризисе", - сказал министр.

По словам Решетникова, "мы являемся свидетелями попыток создать новые системы регулирования торговли, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации".

"Эти шаги уже привели к ухудшению ситуации в мировом энергетическом и продовольственном секторах. Это затронуло наиболее уязвимых потребителей во всем мире", - отметил министр.

"Повышение импортных пошлин, распространение "зеленого протекционизма" и "гонки субсидий" могут спровоцировать новые протекционистские меры в мире", - предупредил он.

"Мы должны коллективно защищать систему правил международной торговли под эгидой Всемирной торговой организации", - заявил Решетников.