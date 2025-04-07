В Белом доме опровергли сообщения о готовности отложить введение пошлин

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В администрации США называют не соответствующими действительности сообщения СМИ о готовности отложить на 90 дней введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров, передает в понедельник CNBC со ссылкой на Белый дом.

"Я поговорил с секретарем Белого дома Кэролайн Левитт по телефону. Она сказала, что сообщения о том, что Белый дом рассматривает 90-дневную паузу - ложные", - заявил журналист телеканала.

По его словам, Левитт добавила, что Дональд Трамп привержен своей идее о режиме пошлин, и все сообщения о 90-дневной паузе - "это фейковые новости".

Ранее некоторые американские СМИ передавали, что в Белом доме рассматривают возможность отложить введение пошлин на 90 дней. Журналист CNBC отметил, что сейчас телеканал пытается понять, откуда появились эти сообщения.

В воскресенье министр торговли США Говард Латник также заявлял, что вариант отсрочки введения в действие ответных пошлин в отношении торговых партнеров в Белом доме не рассматривается.

Трамп объявил 2 апреля о решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Трамп сказал, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.