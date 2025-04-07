Поиск

Трамп призвал американцев не паниковать из-за пошлин

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что американцам следует сохранять спокойствие, и пообещал, что их страна будет великой.

"Не будьте слабыми. Не будьте глупыми. Не будьте "Партией паникеров" - новой партией, основанной на слабых и глупых людях", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В миреМногомиллионные манифестации прошли в США против политики ТрампаМногомиллионные манифестации прошли в США против политики ТрампаЧитать подробнее

"Будьте сильными, храбрыми и терпеливыми. Результатом будет величие", - отметил американский лидер.

Его слова прозвучали на фоне того, как прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей со времен начала пандемии COVID-19, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая прошлого года.

2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнёров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединённых Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%.

На минувших выходных в США прошли многомиллионные акции протеста против политики Трампа и руководителя департамента эффективности правительства Илона Маска.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада решила через ВТО добиваться отмены американских пошлин на автомобили

Канада решила через ВТО добиваться отмены американских пошлин на автомобили

Трамп заявил, что пошлины США и ответные меры КНР не повлияли на рост цен

Трамп заявил, что пошлины США и ответные меры КНР не повлияли на рост цен

Биткойн упал до минимума с ноября

Биткойн упал до минимума с ноября

В Приднестровье приостановлены поставки газа по техническим причинам

В Кремле заявили, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине

В Кремле заявили, что Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине

В Пекине считают, что США вводят пошлины, жертвуя законными интересами других стран

Brent подешевела до $63,85 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 апреля

Падение рынка акций США за неделю было максимальным с начала пандемии

Трамп уверен, что Китай согласился бы на сделку по TikTok в случае снижения торговых пошлин

Трамп уверен, что Китай согласился бы на сделку по TikTok в случае снижения торговых пошлин
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6142 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });