Трамп призвал американцев не паниковать из-за пошлин

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что американцам следует сохранять спокойствие, и пообещал, что их страна будет великой.

"Не будьте слабыми. Не будьте глупыми. Не будьте "Партией паникеров" - новой партией, основанной на слабых и глупых людях", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Будьте сильными, храбрыми и терпеливыми. Результатом будет величие", - отметил американский лидер.

Его слова прозвучали на фоне того, как прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей со времен начала пандемии COVID-19, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая прошлого года.

2 апреля Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнёров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединённых Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%.

На минувших выходных в США прошли многомиллионные акции протеста против политики Трампа и руководителя департамента эффективности правительства Илона Маска.