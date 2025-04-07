Трамп заявил, что пошлины США и ответные меры КНР не повлияли на рост цен

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявляет, что введение пошлин в отношении иностранных торговых партнеров и контрмеры Китая не повлекли за собой увеличение цен.

"Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (...) цены на продукты снижаются, инфляции нет. США, которые долгое время сталкивались со злоупотреблениями, получают миллиарды долларов в неделю от стран, в отношении которых уже действуют пошлины", - написал Трамп в понедельник в соцсети Truth Social.

"И это несмотря на тот факт, что самый большой нарушитель среди них всех Китай, чьи рынки рушатся, поднял пошлины на 34%, вдобавок к своим давним абсурдно высоким тарифам, не обращая внимание на мое предостережение к злоупотреблявшим странам не предпринимать ответных мер", - добавил президент.

Ранее в понедельник МИД КНР осудил США за введение пошлин, которые, по мнению китайской стороны, служат исключительно американским интересам. Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что США ставят свои интересы выше международного права, что свидетельствует об "односторонних действиях, протекционизме и нанесении ущерба экономике".

Между тем Китай за счет введения дополнительных 34-процентных пошлин на товары из США стремится не только защитить законные права предприятий, но и вернуть Штаты в нормальную систему международной торговли, отметил замминистра коммерции КНР Лин Цзи в воскресенье на круглом столе с представителями американских компаний.

Трамп объявил в минувшую среду о введении "взаимных" пошлин в отношении иностранных торговых партнёров США (всего в список попали 185 государств). Минимальный базовый уровень пошлин составит 10%, но для ряда стран пошлины подсчитаны индивидуально в зависимости от торгового дефицита Соединённых Штатов с этими странами. Например, для Китая пошлины составят 34%, для ЕС - 20%.