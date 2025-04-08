Уволена представитель США в Военном комитете НАТО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа уволила американского постоянного представителя в Военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чатфилд, сообщило Military Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Издание отмечает, что пока неясно, было ли увольнение инициировано Пентагоном или Белым домом, который на прошлой неделе уволил нескольких должностных лиц в сфере национальной безопасности, включая главу Агентства национальной безопасности Киберкомандования генерала Тимоти Хо.

Чатфилд была представителем США в высшем военном органе НАТО, который консультирует высокопоставленных военных альянса и вырабатывает рекомендации по военной политике и стратегии.

До тех пор пока не будет назван преемник, исполнять обязанности постпреда США в Военном совете НАТО будет заместитель представителя Бригадный генерал Шон Флинн, сказал изданию американский чиновник.

В первые месяцы своего правления администрация Трампа уже отстранила от должности ряд высших должностных лиц в вооруженных силах США, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, начальника военно-морских операций адмирала Лизу Франкетти и заместителя начальника штаба ВВС генерала Джима Слайфа.