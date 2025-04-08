Поиск

Уволена представитель США в Военном комитете НАТО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа уволила американского постоянного представителя в Военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чатфилд, сообщило Military Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Издание отмечает, что пока неясно, было ли увольнение инициировано Пентагоном или Белым домом, который на прошлой неделе уволил нескольких должностных лиц в сфере национальной безопасности, включая главу Агентства национальной безопасности Киберкомандования генерала Тимоти Хо.

Чатфилд была представителем США в высшем военном органе НАТО, который консультирует высокопоставленных военных альянса и вырабатывает рекомендации по военной политике и стратегии.

До тех пор пока не будет назван преемник, исполнять обязанности постпреда США в Военном совете НАТО будет заместитель представителя Бригадный генерал Шон Флинн, сказал изданию американский чиновник.

В первые месяцы своего правления администрация Трампа уже отстранила от должности ряд высших должностных лиц в вооруженных силах США, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна, начальника военно-морских операций адмирала Лизу Франкетти и заместителя начальника штаба ВВС генерала Джима Слайфа.

НАТО Пентагон США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $65,05 за баррель

Более 126 тыс. кв. метров завалов обследовали спасатели МЧС РФ в Мьянме

Что случилось этой ночью: вторник, 8 апреля

Маск лично просил Трампа пересмотреть введение новых пошлин

Маск лично просил Трампа пересмотреть введение новых пошлин

Вашингтон и Тегеран проведут непрямые переговоры в Омане в субботу

Президент США заверил, что введенные им пошлины принесут стране процветание

Президент США заверил, что введенные им пошлины принесут стране процветание

Трамп заявил, что Штаты продолжают переговоры с РФ и Украиной, двигаются к цели

Трамп заявил о прямых переговорах с Ираном по атому

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Канада решила через ВТО добиваться отмены американских пошлин на автомобили

Канада решила через ВТО добиваться отмены американских пошлин на автомобили
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне64 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6142 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });