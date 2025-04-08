UBS понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025-2026 годах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики UBS понизили прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 и 2026 годах из-за последствий введения в США пошлин на импорт европейских товаров.

Новый прогноз банка предполагает, что в 2025 году экономика еврозоны вырастет на 0,5%, а в 2026 году - на 0,8%. Ранее ожидался рост ВВП на 0,9% и 1,1% соответственно. UBS повысил прогноз на 2027 год до 1,5% с 1,2% из-за отложенного эффекта увеличения государственных расходов.

Введение пошлин в США, вероятно, нанесет существенный ущерб европейской экономике в ближайшие 3-4 квартала, тогда как фискальный импульс от увеличения инвестиций в оборону и инфраструктуру начнет оказывать значимую поддержку росту лишь с 2026 года, говорится в аналитической записке UBS.

Наибольшее воздействие тарифный шок произведет на экономику Германии. В UBS ожидают технической рецессии в экономике ФРГ во втором полугодии 2025 года, по итогам которого ВВП страны сократится на 0,3%. Ранее прогнозировалось увеличение на 0,3%. В 2026 году экономический рост в Германии восстановится до 1%, а в 2027 году - до 1,9%.

В UBS полагают, что Европейский центробанк снизит процентные ставки на заседаниях в апреле и июне, каждый раз опуская их на 25 базисных пунктов, в результате чего депозитная ставка будет составлять 2%. В конце 2026 года ЕЦБ может перейти к повышению ставок, подняв их до 2,5% на фоне нарастания инфляционного давления со стороны возросших бюджетных расходов.

Укрепление евро и рост доходности европейских облигаций могут способствовать ужесточению денежно-кредитной политики, необходимому для стабилизации инфляции на уровне 2% в 2027 году, считают аналитики UBS.