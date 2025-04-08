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В ЕК настаивают на необходимости переговоров с США о пошлинах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Стратегия ЕС в отношении таможенных пошлин США не изменилась, в Брюсселе считают, что переговоры по этому вопросу пошли бы на пользу всем, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Мы хотим вести переговоры с нашими американскими партнерами, чтобы избежать пошлин. Мы хотим избежать таможенных пошлин. Не мы создали эту ситуацию. Мы просто пытаемся вернуть все на верный путь", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что ЕК прежде всего подготовила реакцию ЕС на американские пошлины на сталь и алюминий. "Государства-члены завтра проголосуют по этим мерам. И, если мы продолжим двигаться в этом направлении, они вступят в силу на следующей неделе. Вторая наша реакция направлена на таможенные пошлины США на автомобили и на "взаимные пошлины", как они их называют", - продолжил представитель ЕК.

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По его словам, "нужно сохранять спокойствие". "Наша реакция будет точно направленной и хорошо выверенной. Мы ведем постоянные консультации с секторами, которых это касается, и нашими государствами-членами. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы наши меры достигли своих целей. Каких? Уменьшить ущерб в Европейском союзе", - отметил пресс-секретарь.

"Мы пытаемся решать возникшие проблемы, но мы в то же время ожидаем, что Соединенные Штаты сядут за стол переговоров", - добавил Жилл.

В ответ на уточняющий вопрос о предложенных Еврокомиссией Соединенным Штатам "нулевых пошлинах", он объяснил, что мандат, предоставленный ЕК государствами-членами для переговоров с США о таких пошлинах на промышленные товары, относится еще к периоду первого президентского срока Дональда Трампа: 2019 году. И теперь, сказал Жилл, Еврокомиссия подчеркивает, что такое решение существует.

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"Если сократить таможенные пошлины, то все получат выгоду от этого. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по торговле Марош Шефчович просто напомнили, что такое решение существует. Вот что надо обсуждать, а не другие реакции, которые приносят вред всем", - заключил представитель ЕК.

Накануне на пресс-конференции в Брюсселе фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на возникшую напряженность в торговых отношениях ЕС и США, Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном и предлагает ему нулевые пошлины.

"Действительно, мы предложили нулевые пошлины на промышленные товары, как мы успешно сделали это со многими другими торговыми партнерами. Потому что Европа всегда готова к хорошей сделке. Поэтому мы держим предложение о ней на столе", - сказала глава ЕК.

ЕК ЕС США
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