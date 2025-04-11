Осужденного за геноцид сербского генерала переведут в эстонскую тюрьму

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Бывший сербский генерал Радислав Крстич, ставший первым осужденным за геноцид в Сребренице в 1995 году, будет переведен для продолжения отбывания наказания в Эстонию, сообщает портал ERR со ссылкой на решение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Крстич был арестован 2 декабря 1998 года и переведен под стражу в Гаагу, где в апреле 2004 года его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Сначала он отбывал наказание в тюрьме в Великобритании, но после того, как в 2013 году на него там напали, был переведен в Польшу.

Теперь, как ожидается, Крстича переведут в тюрьму эстонского города Тарту, где пустует много камер.

Тартуская тюрьма была открыта в 2002 году как первая современная тюрьма камерного типа, рассчитанная на 993 места.

Разговоры о том, что Эстония могла бы сдать в аренду пустующие камеры Тартуской тюрьмы, ведутся уже несколько лет. На уровне Министерства юстиции проходили консультации с зарубежными партнерами. Интерес к аренде тюремных камер проявляли, например, Швеция и Нидерланды.