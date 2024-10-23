Власти Эстонии отказались сдать в аренду места в тюрьме Тарту для содержания исламистов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полиция безопасности Эстонии (КАПО) не рекомендовала размещать исламских экстремистов и террористов из числа иностранных заключенных в полупустой тюрьме города Тарту.

"Мы должны избегать превращения Эстонии в транзитную страну для преступного мира, где преступники из разных стран начнут контактировать друг с другом", - сказал согласившийся с позицией КАПО министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

В правительстве Эстонии в настоящее время обсуждается идея сдачи в аренду тюремных мест для иностранных заключенных.

Министру юстиции и цифрового развития Лийзе Пакоста предоставлен мандат на проведение переговоров с потенциальными партнерами - властями Нидерландов и Швеции. Интерес к тюрьмам Эстонии проявляет также Великобритания.

В середине августа Пакоста сообщила, что за последние 10 лет число заключенных в Эстонии сократилось с 3026 до 1822 человек, то есть примерно на 40%. По ее данным, в настоящее время тюрьмы Эстонии заполнены на 51%, а привлечение иностранных заключенных принесло бы стране около 30 млн евро в год.

В первую очередь, речь идет об аренде мест в самой современной тюрьме Эстонии в городе Тарту, сданной в эксплуатацию в 2000 году и заполненной в настоящее время примерно на треть.

В ней, в частности, отбывают срок в статусе военных преступников бывший командир Сараевско-Романийского корпуса Драгомир Милошевич, бывший глава группировки боснийских сербов "Белые орлы" Милан Лукич, а также третий и последний президент республики Сербская Краина Милан Мартич.