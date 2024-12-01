Швеция может отправить часть своих заключенных в Эстонию из-за нехватки мест в тюрьмах

Тюрьма в шведском Кальмаре. Архивное фото Фото: Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Швеция рассматривает вопрос о направлении части своих заключенных для отбывания наказания в Эстонию.

"В Швеции ощущается нехватка мест в тюрьмах. Именно поэтому правительство согласилось рассмотреть вопрос о том, могут ли некоторые из заключенных быть отправлены за границу", - сообщают в воскресенье СМИ.

Комментируя прошедшие на минувшей неделе переговоры на эту тему министров юстиции Эстонии Лийзы Пакоста (Liisa Pakosta) и Швеции Гуннара Стрёммера (Gunnar Strommer), отмечается, что мотивами для этого служат и меньшие затраты на содержание заключенных в тюрьмах Эстонии.

Так, по данным шведской службы тюрем и пробации, в 2023 году заключенный тюрьме обходился в среднем в 3 773 шведских кроны в день. Расходы на эстонского заключенного составляют около 1 100 шведских крон в день.

В то же время Пакоста сказала, что "Эстония добилась больших успехов в борьбе с преступностью, что привело к уникальной ситуации, когда около половины наших мест в тюрьмах пустуют".

Кроме шведов, внимание к эстонским тюрьмам проявляет и Великобритания с ее переполненными местами заключения.