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Американцы начали активно скупать автомобили в марте в ожидании пошлин

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Запасы новых машин у автодилеров США резко сократились в марте на фоне повышенного спроса в ожидании скачка цен после введения пошлин на импорт в Соединенных Штатах.

Как говорится в ежемесячном отчете Kelley Blue Book, в конце марта запасы автодилеров были достаточными для удовлетворения спроса на протяжении 70 дней, тогда как в начале месяца показатель составлял 89 дней.

В том числе машин популярных марок Toyota и Lexus хватило бы покрыть спрос всего на 32 и 30 дней соответственно, тогда как резервов Lincoln и Dodge хватит на 127 и 111 дней соответственно.

При этом средняя цена нового автомобиля в США в прошлом месяце даже немного снизилась, до $47 962 с $48 039 в феврале. Средний размер скидки составлял 7% против 7,2% месяцем ранее.

"Пока сложно понять, как сильно вырастут цены для потребителей, поскольку каждый автопроизводитель будет решать проблему (импортных пошлин - ИФ) по-своему, - отметила старший аналитик Cox Automotive Эрин Китинг. - Если ничего не изменится и автомобили будут облагаться пошлинами в 25%, цены вырастут на 10-15%".

По её словам, даже машины, произведенные в США и не облагаемые пошлинами, подорожают как минимум на 5%.

"Так работает рынок, - сказала Китинг. - С этим ничего не поделать".

США
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