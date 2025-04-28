Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - До 62% жителей США опасаются, что в долгосрочной перспективе американские пошлины приведут скорее к убыткам, чем к дополнительным заработкам, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Gallup.

70% опрошенных считают, что США понесут убытки от пошлин и в краткосрочной перспективе.

По данным опроса, 89% американцев думают, что пошлины могут привести к росту цен на товары.

31% американцев абсолютно не намерены терпеть экономические проблемы из-за пошлин. 20% респондентов готовы мириться с экономическими трудностями в течение нескольких месяцев, 22% - в течение года, 15% - на протяжении двух-трех лет.

Опрос проводился со 2 по 15 апреля 2025 года.