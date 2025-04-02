США c 3 апреля вводят пошлины в 25% на произведенные за пределами страны автомобили
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на автомобили иностранного производства.
"Мы введем пошлины в 25%, которые вступят в силу с полуночи (по вашингтонскому времени - ИФ), на все автомобили иностранного производства", - сказал Трамп, выступая в среду в Белом доме.
Ранее президент США объявил о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны.
"Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - заявил Трамп.