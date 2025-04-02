США c 3 апреля вводят пошлины в 25% на произведенные за пределами страны автомобили

Президент США Дональд Трамп Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на автомобили иностранного производства.

"Мы введем пошлины в 25%, которые вступят в силу с полуночи (по вашингтонскому времени - ИФ), на все автомобили иностранного производства", - сказал Трамп, выступая в среду в Белом доме.

Ранее президент США объявил о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны.

"Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - заявил Трамп.