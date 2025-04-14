Экипаж корабля Blue Origin приземлился после суборбитального полета

Экипаж корабля Blue Origin Фото: ABACA/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула американской многоразовой ракеты New Shepard после суборбитального коммерческого полета с экипажем в составе шести женщин-туристов успешно приземлилась на западе Техаса, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

Спускаемый аппарат с использованием парашютной системы совершил мягкую посадку в районе стартовой площадки.

В экипаже были певица Кэти Перри, журналист, телеведущая CBS Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и предприниматель Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен, кинопродюсер и режиссер Кериэнн Флинн и невеста главы Blue Origin Джеффа Безоса, журналист и пилот вертолета Лорен Санчес, которая лично подобрала попутчиц для полета.

Ракету запустили со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе Техаса в 09:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по Москве). Полет продолжался около 10 минут.

Многоразовая ракетная система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В связи с этим пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около четырех минут.

Затем после снижения капсула с использованием парашютной системы совершила мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель с помощью маршевого двигателя осуществила самостоятельный спуск и вертикальную посадку в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Полет туриста на New Shepard сейчас стоит $500 тысяч.

В рамках программы New Shepard уже осуществлено 11 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 62 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.