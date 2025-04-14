Ракета Blue Origin отправилась в суборбитальный полет с женским экипажем

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская многоразовая ракета New Shepard отправилась в суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести женщин-туристов, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа входит известная певица Кэти Перри, журналист, телеведущая CBS Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и предприниматель Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен, кинопродюсер и режиссер Кериэнн Флинн и невеста главы Blue Origin Джеффа Безоса, журналист и пилот вертолета Лорен Санчес, которая лично подобрала попутчиц для полета.

Запуск ракеты New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 09:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по Москве). Полет продолжится около 11 минут.

Многоразовая ракетная система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции наберет высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами будет находиться на высшей точке полета около четырех минут.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В связи с этим пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Затем после снижения капсула совершит с использованием парашютной системы мягкую посадку. А ракета-носитель осуществит с помощью маршевого двигателя самостоятельный спуск и вертикальную посадку в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard составляет в $500 тысяч.

В рамках программы New Shepard уже осуществлено десять успешных суборбитальных миссий с экипажем, 56 туристов побывало на границе между атмосферой Земли и космосом.