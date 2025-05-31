Ракета компании Blue Origin с туристами совершила успешный суборбитальный полет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Американская многоразовая ракета New Shepard в субботу совершила успешный суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести туристов, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа миссии NS-32 входили новозеландский предприниматель Марк Рокет, канадский бизнесмен Джесси Уильямс, панамский дипломат Хайме Алеман, американский девелопер Пол Джерис, выпускница Гарварда и Йеля радиолог Гретчен Грин и учительница из Техаса Аймэтт Медина Хорхе, полет которой спонсировала мексиканская компания Farmacias Similares.

Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 09:30 по времени Восточного побережья США (в 16:30 по Москве). Полет продолжился около 10 минут.

Затем после снижения капсула с использованием парашютной системы совершила мягкую посадку. Тем временем ракета-носитель с помощью маршевого двигателя осуществила самостоятельный спуск и вертикальную посадку в районе стартовой площадки.

Ракета компании Blue Origin

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции набирает высоту примерно до 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами находится на высшей точке полета около трех минут.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, одним из первых слетал на корабле New Shepard 20 июля 2021 года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда - первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

В рамках программы New Shepard теперь уже осуществлено 12 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 64 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.