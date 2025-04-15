Зеленский предложил Верховной раде Украины продлить военное положение

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде продлить срок действия военного положения, сообщили во вторник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента.

Зеленский предложил пролонгировать срок действия военного положения на 90 суток с 5:30 9 мая.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, после чего неоднократно продлевалось.

Официальные лица в Киеве неоднократно заявляли, что в период действия военного положения президентские и парламентские выборы на Украине невозможны.

Между тем, срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, что, по мнению российских официальных лиц, делает его нелегитимным. В поддержку проведения президентских выборов на Украине неоднократно высказывался и президент США Дональд Трамп.