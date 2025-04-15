Поиск

Зеленский предложил Раде продлить срок всеобщей мобилизации

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде продлить срок проведения всеобщей мобилизации, сообщили во вторник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента.

Народным депутатам предложено утвердить указ Зеленского о пролонгации срока проведения всеобщей мобилизации на 90 суток с 9 мая.

Ранее во вторник Зеленский предложил Раде с 9 мая на тот же срок продлить в стране режим военного положения.


Владимир Зеленский Верховная рада Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российское посольство в Швеции подверглось акту вандализма

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

Источники Bloomberg узнали, что ЕС опубликует план отказа от российского топлива 6 мая

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

Китайским авиакомпаниям запретили получать самолеты Boeing

WSJ узнала о советах Рубио и Келлога Трампу ужесточить позицию в отношении РФ

WSJ узнала о советах Рубио и Келлога Трампу ужесточить позицию в отношении РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 15 апреля

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник

Европейские рынки акций уверенно выросли в понедельник
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС изучает предложение о прекращении огня в секторе Газа

ХАМАС изучает предложение о прекращении огня в секторе Газа

Демократы США представили законопроект об ужесточении санкций против РФ

Что произошло за день: понедельник, 14 апреля

Трамп поставил в себе в заслугу введение санкций в отношении Nord Stream 2 AG

Трамп поставил в себе в заслугу введение санкций в отношении Nord Stream 2 AG
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6193 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });