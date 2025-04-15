Зеленский предложил Раде продлить срок всеобщей мобилизации

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде продлить срок проведения всеобщей мобилизации, сообщили во вторник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента.

Народным депутатам предложено утвердить указ Зеленского о пролонгации срока проведения всеобщей мобилизации на 90 суток с 9 мая.

Ранее во вторник Зеленский предложил Раде с 9 мая на тот же срок продлить в стране режим военного положения.



