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Рада одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины в среду продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации, сообщили украинские СМИ со ссылкой на информацию народного депутата Ярослава Железняка в соцсетях.

Срок действия военного положения и мобилизации пролонгируется на 90 суток - с 5:30 утра 9 мая до 6 августа.

Днем ранее соответствующие законопроекты в Раду внес украинский президент Владимир Зеленский.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, после чего неоднократно продлевалось.

Официальные лица в Киеве неоднократно заявляли, что в период действия военного положения президентские и парламентские выборы на Украине невозможны.

Между тем, срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года, что, по мнению российских официальных лиц, делает его нелегитимным. В поддержку проведения президентских выборов на Украине высказывался президент США Дональд Трамп.

Владимир Зеленский Верховная рада Украина
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