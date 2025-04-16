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Трамп продлил на год запрет принимать связанные с Россией суда в портах США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие положения от 21 апреля 2022 года, по которому судам, имеющим отношение к России, запрещено бросать якорь в американских портах.

"Политика и действия правительства Российской Федерации продолжают создавать чрезвычайную ситуацию (...) поэтому я продлеваю на год режим чрезвычайной ситуации в отношении России и чрезвычайные полномочия относительно регулирования швартовки и перемещений в порты США судов, связанных с Россией, как это изложено в прокламации 10371", - говорится в письме Трампа к Конгрессу, которое опубликовал Белый дом.

21 апреля 2022 года тогдашний президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты. "Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - сказал тогда американский президент.

Впоследствии этот запрет продлевался.

Дональд Трамп Джо Байден Белый дом США Конгресс
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