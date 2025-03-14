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Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы
Фото: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа прекратила действие лицензии, позволявшей зарубежным компаниям проводить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки, сообщает телеканал ABC News.

Как подтвердил телеканалу представитель министерства финансов США, действие генеральной лицензии 8L истекло 12 марта.

"Администрация по-прежнему сосредоточена на прекращении боевых действий и содействии переговорам о прекращении войны", - заявил представитель Минфина.

"Мы продолжаем применять наши санкции, которые остаются одним из рычагов для достижения этих целей", - отметил он.

Официально о прекращении действия лицензии американские власти пока не объявляли.

В среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что не знает, продлил ли Трамп действие разрешения.

США Трамп Кэролайн Ливитт Минфин
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