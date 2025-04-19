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Ракета SpaceX в воскресенье выведет на орбиту группу разведывательных аппаратов США

Ракета SpaceX в воскресенье выведет на орбиту группу разведывательных аппаратов США
Запуск ракеты Falcon 9 c базы Ванденберг в Калифорнии (архивное фото)
Фото: George Rose/Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в воскресенье выведет на орбиту очередную группу разведывательных спутников Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 05:29 во времени Тихоокеанского побережья США (в 15:29 по Москве). Примерно через час спутники выйдут на орбиту.

В рамках миссии NROL-145 на орбиту будет выведена десятая с прошлого года партия мини-спутников оптико-электронной разведки. Детальные сведения о предназначении аппаратов и их количестве строго засекречены.

Ранее представители NRO сообщали, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, указали в ведомстве.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд., заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

SpaceX США Falcon 9 Northrop Grumman
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