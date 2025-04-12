Движение всех видов транспорта приостановлено на Военно-Грузинской дороге

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ограничение движения всех видов транспорта введено на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс в направлении на выезд из РФ с 23:40 мск 11 апреля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным сайта центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс зарегистрированы более 3,2 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.