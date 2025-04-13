Пункт пропуска "Верхний Ларс" открыт для легкового транспорта и автобусов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии открыт для движения легковых автомобилей и автобусов, сообщает в воскресенье телеграм-канал ФТС РФ.

"Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды с 23:40 по московскому времени 11 апреля.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.