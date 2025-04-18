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К концу первого квартала президентства рейтинг одобрения Трампа составил 45%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения Дональда Трампа по итогам первого квартала его второго срока в должности президента США составляет 45%, пишет The Hill со ссылкой на результаты опроса Gallup.

К концу первого квартала его первого срока, аналогичный рейтинг составлял 41%. Социологи тогда отмечали, что этот показатель был на 19 процентных пунктов ниже, чем у всех президентов послевоенного периода. Средний рейтинг одобрения президентов США с 1952 по 2020 год в первом квартале их срока - 60%.

11% респондентов не испытывают особого доверия к Трампу, 14% доверяют ему "в достаточной мере", а 30% "всецело". Остальные опрошенные не сформировали мнение по этому вопросу.

Опрос показал, что 44% американцев не уверены в способности Трампа улучшить экономическую ситуацию в стране против 48% к концу первого квартала его первого срока.

The Hill отмечает, что итоговые показатели в значительной мере зависят от партийной принадлежности респондентов. Экономическому курсу Трампа, даже несмотря на пошлины в отношении многих стран мира, доверяют около 90% республиканцев. Среди демократов таких взглядов придерживаются лишь 8%, среди независимых избирателей - 37%.

Опрос проводился с 1 по 14 апреля среди 1006 взрослых жителей США, допустимая погрешность - 4 п.п.

США Gallup Дональд Трамп
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