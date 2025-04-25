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Подход Трампа к решению проблем иммиграции разделяют 46% американцев

Подход Трампа к решению проблем иммиграции разделяют 46% американцев
Мигранты из Мексики и Гватемалы, задержанные сотрудниками пограничного патруля США
Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Политику президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией поддерживает 46% населения, показал опрос, проведенный Associated Press совместно с Национальным центром общественного мнения (NORC).

Общественное мнение о депортации лиц, находящихся в США нелегально, разделилось. 50% респондентов сочли, что Трамп в этом вопросе "зашел слишком далеко", 18% - что "недостаточно далеко", еще 32% назвали эту практику "скорее правильной".

Опрос показал, что политику Трампа в сфере иммиграции одобряют больше граждан США, чем его экономическую политику.

Согласно опубликованному ранее на этой неделе опросу AP и NORC, 37% респондентов одобряют экономическую политику Белого дома. Примерно 50% опрошенных высказали опасения, связанные с возможным ростом цен. 6 из 10 респондентов заявили о "крайней" или же "очень сильной" обеспокоенности рисками экономического спада в ближайшие месяцы.

AP отмечает, что подходы Трампа в основном склонны разделять сторонники правящей Республиканской партии.

В последние месяцы американский президент в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией ввел серию жестких мер. В частности, он одобрил инициативы по активизации депортации нелегалов с территории США.

Associated Press США Республиканская партия NORC Дональд Трамп
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