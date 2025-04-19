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WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности

WP узнала, что план США по Украине не предусматривает гарантий безопасности
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - План урегулирования украинского конфликта, представленный США в четверг европейским партнерам, вероятно, не включает участие Вашингтона в обеспечении безопасности Украины, что может стать препятствием для реализации, сообщает The Washington Post.

"Похоже, что он (план - ИФ) не включают гарантий безопасности, поддерживаемых США", - пишет газета, отмечая, что это может стать одним из препятствий.

Украина, как считает WP, в этом случае будет вынуждена полагаться на собственные силы и помощь со стороны Европы.

Как сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, представители властей европейских стран указали, что предоставление гарантий безопасности Киеву - ключевое условие, которое гарантирует жизнеспособность любого соглашения.

По сообщению агентства, США ознакомили союзников с основами мирного предложения по Украине, которое, в том числе, предусматривает ослабление санкций против России.

По словам собеседников агентства, план США может привести к эффективной заморозке вооруженного конфликта с сохранением занятых Россией территорий под ее контролем. Украине откажут в возможности войти в НАТО. Другие детали проекта собеседники агентства раскрыть отказались.

США Украина
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