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Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России

Мирное предложение США по Украине предусматривает смягчение санкций против России
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - США ознакомили союзников с основами мирного предложения по Украине, которое, в том числе, предусматривает ослабление санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские чиновники, знакомые с темой, сообщили, что США представили общую схему плана урегулирования в Париже 17 апреля.

Представленные союзникам США предложения включают общие условия для завершения боев и для ослабления санкций в отношении Москвы в случае продолжительного прекращения огня. По словам собеседников агентства, план США может привести к эффективной заморозке вооруженного конфликта с сохранением занятых Россией территорий под ее контролем. Украине откажут в возможности войти в НАТО. Другие детали проекта собеседники агентства раскрыть отказались.

Один из источников уточнил, что потенциальное мирное соглашение не будет окончательным, и европейские страны не признают присоединение новых территорий к России. Представители властей европейских стран указали, что предоставление гарантий безопасности Киеву - ключевое условие, которое гарантирует жизнеспособность любого соглашения.

В Совете национальной безопасности США эту информацию комментировать не стали.

По данным Bloomberg, переговоры в Париже также основывались на идеях Франции и Британии направить войска на Украину, обеспечить Киев ресурсами и военной силой. В Париже и Лондоне желают продемонстрировать серьезность намерений и убедить президента США Дональда Трампа поддержать планы Франции и Британии.

Новая встреча по Украине запланирована в Лондоне на следующей неделе.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил 17 апреля главе МИД России Сергею Лаврову, что Вашингтон ознакомил все стороны с основными принципами возможного мирного соглашения по Украине.

Российский МИД сообщал, что 17 апреля состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио.

МИД НАТО США Париж Украина Сергей Лавров Дональд Трамп
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