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Пентагон обвинил уволенных сотрудников в фейках о раскрытии секретных данных

Пентагон обвинил уволенных сотрудников в фейках о раскрытии секретных данных
Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Новости о том, что третьи лица якобы получили доступ к сообщениям о планах военных операций Минобороны США, были фейком, распространенным уволенными сотрудниками ведомства, заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

"На этот раз The New York Times и другие СМИ, распространяющие фейки и прочий мусор, с энтузиазмом использовали рассерженных бывших сотрудников как единственный источник своей информации. Они полагались только на слова людей, уволенных на этой неделе и явно имеющих мотивы сорвать планы президента и членов его администрации", - написал Парнелл в соцсети X.

Ранее газета The New York Times сообщала, что министр обороны США Пит Хегсет поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, адвокат и брат.

Кроме того, в конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Пентагон США
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