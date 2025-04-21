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Глава Пентагона делился информацией об ударах по Йемену в чате с женой и братом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состоят его жена, адвокат и брат, сообщает New York Times.

По словам источников издания, Хегсет сообщил в закрытом чате информацию о предстоящих ударах по Йемену 15 марта.

В частности, он поделился расписанием полетов самолетов F/A-18 Hornets, нацеленных на хуситов в Йемене.

Отмечается, что чат был создан самим Хегсетом.

Как сообщили источники телеканала CNN, нынешний чат был создан во время слушаний по утверждению Хегсета в должности, чтобы его ближайшие союзники могли выработать стратегию.

New York Times отмечает, что тот факт, что в чате состоят жена, брат и личный адвокат министра обороны, и ни у кого из них нет видимых причин для ознакомления с оперативными деталями военной операции, несомненно, вызовет дополнительные вопросы о соблюдении Хегсетом протоколов безопасности.

Тему небрежного обращения с информацией продолжает Washington Post.

Согласно изданию, тысячи людей получили доступ к конфиденциальным документам, в том числе к планам Белого дома.

Как сообщает газета, сотрудники Управления общих служб (GSA) правительства США непреднамеренно предоставили доступ к папке Google Drive, содержащей конфиденциальные документы, всему персоналу, который насчитывает более 11 тыс. 200 человек.

Washington Post отмечает, что обмен информацией, который продолжался по меньшей мере четыре года, также свидетельствует о неаккуратном обращении с конфиденциальными сведениями, характерном как для администраций президента США Дональда Трампа, так и экс-президента Джо Байдена.

Как сообщалось, в конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Йемен Пит Хегсет Белый дом Дональд Трамп
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